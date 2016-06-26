القوات العراقية تعلن تحرير الفلوجة بالكامل من قبضة «داعش»

أعلن قائد عمليات الفلوجة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الأحد، انتهاء معركة مدينة الفلوجة وتحريرها بالكامل.

وأشار الساعدي إلى أنه قتل 1800 إرهابي من عصابات “داعش” خلال عملية تحرير مدينة الفلوجة.

وقال الساعدي بتصريح متلفز “إنه وبتحرير حي الجولان، شمالي الفلوجة، تم تحرير المدينة بالكامل”.

وكشف وزير الدفاع، خالد العبيدي، عن حجم الأضرار التي لحقت بالفلوجة خلال العمليات العسكرية، مؤكداً صلاحية المدينة للسكن بعد التحرير.

وقال العبيدي في تغريدة له على التويتر: “نحو 90% من الفلوجة سالمة وصالحة للسكن لأننا باغتنا داعش فيها ولم يتمكنوا من تدميرها كما حصل في الرمادي وسنجار”.

وكانت القوات العراقية، أعلنت أمس السبت، دخولها حي الجولان، حيث تشن القوات الحكومية مدعومة بقوات الحشد الشعبي عمليات عسكرية لاستعادة المدينة من سيطرة التنظيم الإرهابي، وأعلن الجيش العراقي رفع العلم فوق المركز الصحي في حي الجولان بالفلوجة.