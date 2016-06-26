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الحماية المدنية تسيطر على حريق فى شقة سكنية بالمطرية

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الحماية المدنية تسيطر على حريق فى شقة سكنية بالمطرية الحماية المدنية تسيطر على حريق فى شقة سكنية بالمطرية
نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة فى السيطرة على حريق شقة سكنية لعقار سكنى بمنطقة المطرية، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالشقة بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق فى أحد العقارات فى المطرية، وعلى الفور وجه اللواء جمال حلاوة، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، بالدفع بـ4 سيارات إطفاء وفرض كردون أمنى، وتمت محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد لباقى الطوابق السكنية، وتمت عملية إخماد الحريق.


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