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ضبط عاطل بأسوان بحوزته كيلو ونصف بانجو

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ضبط عاطل بأسوان بحوزته كيلو ونصف بانجو ضبط عاطل بأسوان بحوزته كيلو ونصف بانجو
تمكن رجال المباحث بمركز شرطة إدفو بأسوان، من ضبط عاطل، وبحيازته كمية مخدر البانجو وزنها حوالى كيلو ونصف الكيلو جرام، وذلك خلال حملة تفتيشية بدائرة المركز، وقد تم تحريزالمضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة المختصة.

كان قد ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر، مدير أمن أسوان، يفيد إلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إدفو، عقب تقنين الإجراءات، القبض على المتهم "محمود. م" 38 سنة عاطل، وبحيازته لفافات مختلفة الأحجام بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر.

وقد تحرر المحضر رقم 4573 لسنة 2016 م مخدرات إدارى مركز إدفو، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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