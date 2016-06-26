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توقف حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر بسبب أعطال متكررة فى السيارات

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توقف حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر بسبب أعطال متكررة فى السيارات توقف حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر بسبب أعطال متكررة فى السيارات
توقفت حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر، اليوم الأحد، بسبب أعطال سيارتين ملاكى أمام القادم من ميدان التحرير تجاه المهندسين وللقادم من مدينة نصر، وفى طريقه إلى ميدان رمسيس بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث يقوم رجال المرور بواسطة أوناش المرور بسحب السيارات وإنزالها من أعلى الكوبرى، وتسيير حركة المركبات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور بالقاهرة، بلاغًا من غرفة النجدة، بأعطال متكررة أعلى كوبرى أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لتنظيم حركة السيارات.


>زحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر بسبب حادث تصادم 3 سيارات

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