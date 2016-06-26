"التعليم": غرفة العمليات تتبع مصدر أسئلة الديناميكا المتداولة لتحديد اللجنة

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن غرفة العمليات تتبع مصدر أسئلة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة "نظام حديث" لمعرفة مصدرها.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الورقة المتداولة صحيحة، وجارى تتبع مصدر اللجنة.

وكان طلاب الثانوية العامة "نظام حديث" بدأوا امتحانا الديناميكا صباح اليوم، وتداولت صفحات الغش الإلكترونى صورة لورقة الأسئلة.

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