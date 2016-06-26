صفحات الغش: تطابق أسئلة "الديناميكا" بالصورة المسربة قبل الامتحان بـ3 ساعات

أكدت صفحة "بالغش اتجمعنا" إحدى صفحات تسريب الامتحانات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن صورة امتحان الديناميكا التى تم تداولها قبل الامتحان بأكثر من 3 ساعات مطابقة تماما للامتحان، الذى قام الطلاب بأدائه مثبتة ذلك بمقارنة الصورتين إلى جانب بعض.

ونشر الطلاب صورًا للامتحان على نفس الصفحة، مؤكدين مطابقة الامتحان لما تم تسريبه.

ومن ناحية أخرى، تلقت خدمة صحافة المواطن، عدة رسائل من الطلاب تؤكد تطابق الامتحانين وتسريب الامتحان منذ أكثر من 4 ساعات.

- "شاومينج" تزعم تسريب امتحان الديناميكا للثانوية قبل بدء الامتحان بساعة

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