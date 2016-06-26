الرئيس السيسى يستقبل اليوم وفد الكونجرس الأمريكى

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اليوم الأحد، وفدا من الكونجرس الأمريكى، لبحث تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ويضم الوفد عضو الكونجرس دانا روراباكر رئيس اللجنة الفرعية لشئون أوروبا وأوراسيا والتهديدات الناشئة بمجلس النواب الأمريكى، والنائب جوان فارجاس "ديمقراطى، ولاية كاليفورنيا"؛ والنائب ستيف كينج "جمهورى، ولاية أيوا"؛ والنائب ريتشارد بيتينجر "جمهورى، ولاية كارولينا الشمالية"؛ والنائب أليكس مونى "جمهورى، ولاية فيرجينيا الغربية".

السفارة الأمريكية: وفد من الكونجرس يزور القاهرة ويستقبله الرئيس السيسي

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