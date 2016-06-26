أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئيس السيسى يستقبل اليوم وفد الكونجرس الأمريكى

Google+ Print
الرئيس السيسى يستقبل اليوم وفد الكونجرس الأمريكى الرئيس السيسى يستقبل اليوم وفد الكونجرس الأمريكى
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اليوم الأحد، وفدا من الكونجرس الأمريكى، لبحث تعزيز التعاون بين والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ويضم الوفد عضو الكونجرس دانا روراباكر رئيس اللجنة الفرعية لشئون أوروبا وأوراسيا والتهديدات الناشئة بمجلس النواب الأمريكى، والنائب جوان فارجاس "ديمقراطى، ولاية كاليفورنيا"؛ والنائب ستيف كينج "جمهورى، ولاية أيوا"؛ والنائب ريتشارد بيتينجر "جمهورى، ولاية كارولينا الشمالية"؛ والنائب أليكس مونى "جمهورى، ولاية فيرجينيا الغربية".


>السفارة الأمريكية: وفد من الكونجرس يزور القاهرة ويستقبله الرئيس السيسي
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر