مصدر بالتعليم: امتحان الديناميكا المتداول على فيس بوك مطابق للأصلى

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، أن امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة نظام حديث، والذى تم تداوله قبل بدء اللجنة بساعات على الفيس بوك، مطابق تمامًا لورقة الأسئلة الحقيقية للامتحان.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن الوزارة أعدت تقريرًا حول الواقعة للوزير الهلالى الشربينى، وستحدد الساعات المقبلة آلية الوزارة نحو الامتحان والإجراءات التي تتخذها الوزارة حيال هذا الأمر.

بدء امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة نظام حديث

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