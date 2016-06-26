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البورصة المصرية تخسر 14 مليار جنيه في مستهل التعاملات

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البورصة المصرية تخسر 14 مليار جنيه في مستهل التعاملات البورصة المصرية تخسر 14 مليار جنيه في مستهل التعاملات

أرشيفية

هوت مؤشرات البورصة المصرية، على نحو حاد في مستهل تعاملات اليوم الأحد/بداية تعاملات الأسبوع/ متأثرة بالتداعيات السلبية على أسواق المال العالمية على خلفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 14 مليار جنيه ليصل إلى 378.2 مليار جنيه مقابل 392.2 مليار جنيه.

وهوى مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ بنسبة 5.2 % مسجلا 6876 نقطة ليصل إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /ايجي اكس 70/ بنسبة 5ر2% إلى 6ر339 نقطة، كما تراجع مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا بنسبة 1ر3% إلى 54ر723 نقطة.

وهوت مؤشرات البورصات العالمية خلال تعاملات نهاية الاسبوع الماضي بنسب تراوحت ما بين 5 و12 في المائة تأثرا بنتيجة استفتاء بريطانيا والذي أسفر عن خروجها من الاتحاد الأوروبي.

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