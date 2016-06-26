الليلة.. منتخب فرنسا يأمل في العبور لربع نهائي يورو 2016 أمام أيرلندا

يلتقي منتخب فرنسا، اليوم الأحد، نظيره الايرلندي، في بطولة يورو 2016.

ويدخل المنتخب الفرنسي، مستضيف البطولة، المباراة من أجل العبور إلى ربع النهائي ، حيث أنه من أبرز المرشحين للقب الثالث في تاريخه بعد عامي 1984 بقيادة النجم السابق ميشيل بلاتيني و2000 بوجود جيل كان المدرب الحالي ديدييه ديشان احد افراده.

وتأهلت فرنسا إلى ثمن النهائي بسهولة، بعد الفوز على رومانيا 2-1 وألبانيا 2-صفر، قبل أن تتعادل في المباراة الثالثة مع سويسرا سلبا، فتصدرت ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

فيما تأهل منتخب أيرلندا كأحد أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين خلف ايطاليا وبلجيكا حيث تعادلت جمهورية ايرلندا في الجولة الاولى مع السويد 1-1، ثم سقطت امام بلجيكا صفر-3، وكانت في طريقها الى مغادرة منافسات البطولة قبل ان يسجل روبي برادي هدف الفوز قبل 5 دقائق من نهاية المباراة الثالثة مع ايطاليا التي خاضتها بتشكيلتها الاحتياطية.

وهذه المرة الاولى التي تخوض ايرلندا الدور ثمن النهائي في البطولة للمرة الاولى في تاريخهم، وقد خرج من الدور الاول في المشاركتين السابقتين عامي 1988 و2012.