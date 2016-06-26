أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الليلة.. منتخب فرنسا يأمل في العبور لربع نهائي يورو 2016 أمام أيرلندا

Google+ Print
الليلة.. منتخب فرنسا يأمل في العبور لربع نهائي يورو 2016 أمام أيرلندا الليلة.. منتخب فرنسا يأمل في العبور لربع نهائي يورو 2016 أمام أيرلندا

منتخب فرنسا

يلتقي منتخب فرنسا، اليوم الأحد، نظيره الايرلندي، في بطولة يورو 2016.

ويدخل الفرنسي، مستضيف البطولة، المباراة من أجل  العبور إلى ربع النهائي ، حيث أنه  من أبرز المرشحين للقب الثالث في تاريخه بعد عامي 1984 بقيادة النجم السابق ميشيل بلاتيني و2000 بوجود جيل كان المدرب الحالي ديدييه ديشان احد افراده.

وتأهلت فرنسا  إلى ثمن النهائي بسهولة، بعد الفوز على رومانيا 2-1 وألبانيا 2-صفر، قبل أن تتعادل في المباراة الثالثة مع سويسرا سلبا، فتصدرت ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

فيما تأهل منتخب أيرلندا  كأحد أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين خلف ايطاليا وبلجيكا حيث تعادلت جمهورية ايرلندا في الجولة الاولى مع السويد 1-1، ثم سقطت امام بلجيكا صفر-3، وكانت في طريقها الى مغادرة منافسات البطولة قبل ان يسجل روبي برادي هدف الفوز قبل 5 دقائق من نهاية المباراة الثالثة مع ايطاليا التي خاضتها بتشكيلتها الاحتياطية.

وهذه المرة الاولى التي تخوض ايرلندا الدور ثمن النهائي في البطولة للمرة الاولى في تاريخهم، وقد خرج من الدور الاول في المشاركتين السابقتين عامي 1988 و2012.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات