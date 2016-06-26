مواجهات فى المسجد الأقصى بين المصلين وقوات الأمن الإسرائيلية

تتواصل المواجهات منذ صباح اليوم الأحد بين المصلين فى المسجد الأقصى والقوات الإسرائيلية.

وقال الشيخ عمر الكسوانى مدير المسجد الأقصى فى اتصال هاتفى مع رويترز "بدأت المواجهات فى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم عندما سمحت قوات الاحتلال لمجموعة من المستوطنين بالدخول إلى ساحات المسجد الأقصى."

وأضاف "هذه هى المرة الأولى منذ 14 عاما التى يتم السماح للمستوطنين بالدخول إلى ساحات المسجد فى العشر الأواخر من رمضان."

وأوضح الكسوانى أن المواجهات متواصلة وهناك عدد من الإصابات بالرصاص المطاطى وحالات اختناق و إصابات بسبب الضرب.

ولم يصدر بيان من الشرطة الإسرائيلية حول ما يجرى فى ساحات المسجد الأقصى.

وقال الهلال الأحمر الفلسطينى فى بيان له اليوم الأحد عند بدء المواجهات إنه نقل خمسة مصابين من ساحات المسجد الأقصى إلى مستشفى المقاصد بالقدس.

وأظهرت لقطات مصورة بثها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى عددا من قوات الأمن الإسرائيلية يوفرون الحماية لمجموعة مستوطنين تتجول فى ساحات الأقصى فيما تتعإلى أصوات التكبير من قبل المصلين.

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