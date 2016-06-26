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الجيش الليبى: القوات الجوية تضرب تمركزات "أنصار الشريعة" ببنغازى

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الجيش الليبى: القوات الجوية تضرب تمركزات "أنصار الشريعة" ببنغازى الجيش الليبى: القوات الجوية تضرب تمركزات "أنصار الشريعة" ببنغازى
قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبى أحمد المسمارى، أن القوات الجوية قامت بغارات قوية جدا بمنطقة القوارشة ببنغازى على تمركزات أنصار الشريعة.

وأضاف المسمارى، وفقا لقناة «ليبيا» اليوم، أن بوابة القوارشة «لها أهمية استراتيجية كبيرة لنا، لافتا إلى أن وقف القتال بمدينة درنة سيستمر لمدة أسبوعين ويشمل عدم القيام بأى أعمال عسكرية».

وأشار المسمارى إلى أن المعركة مستمرة منذ أربعة أيام بمحور القوارشة وستستمر إلى النهاية، قائلا: «نحن نقاتل ما تبقى من هذه المجموعات الإرهابية فى المحور الغربى وتم قطع خطوط الإمداد عنهم».

وفى السياق ذاته، تفقد آمر القوات الخاصة «الصاعقة» العقيد ونيس بوخمادة، القوات فى القوارشة للوقوف على آخر المستجدات فى المحور وخاصة بجزيرة الأنابيب «بعد تقدم وحدات القوات الخاصة فى المحور» وللإطلاع أيضا على أوضاع المقاتلين.
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