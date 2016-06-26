أخبار إسرائيل..الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 مصلين من الأقصى ويصيب 5 آخرون

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلى صباح الأحد، أربعة مصلين من المسجد الأقصى المبارك، وأصابت نحو 5 آخرين خلال اقتحام المستوطنين غير الاعتيادى فى العشر الأواخر من رمضان.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام فى دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس، أن شرطة الاحتلال فتحت باب المغاربة لإدخال المتطرفين، وهو أمر غير اعتيادى فى العشر الآواخر من شهر رمضان؛ والمعتاد هو أن يتم إغلاق باب المغاربة بشكل كامل، حيث احتجت دائرة الأوقاف والمعتكفون على فتح الباب.

واعتبرت الأوقاف هذا العمل تغييرا للواقع المتبع فى رمضان، ما أشعل الأوضاع بسبب اقتحام عناصر قوات الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الصوت والرصاص المطاطى واعتدوا بالضرب على المعتكفين بوحشية.

وأصيب خمسة مواطنين بجروح طفيفة، حسب الهلال الأحمر الفلسطينى، وأشار الدبس إلى أن ثلاثة من المعتقلين من جنوب افريقيا والرابع من جنين.

ولفت الدبس إلى اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال وسط توتر وهتافات التكبير.

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