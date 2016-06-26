5 فوائد مذهلة للمانجو.. أبرزها تحسين الهضم وتقوية المناعة

تتميز فاكهة المانجو بطعمها المميز الشهى والجذاب، يتهافت عليه الكبار والأطفال لذلك يطلق عليه اسم "ملك الفواكه" لفوائدها الصحية وطعمها المميز.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Care 2”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية عن فوائد مذهلة لملكة الفواكه "المانجو"، وتشمل:

1- تمنع السرطان:

2- تخفض الكولسترول:

3- تحسن صحة العيون.

4- تحسن الهضم:

5- تقوى جهاز المناعة:

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>وأظهرت الأبحاث أن المركبات المضادة للأكسدة فى المانجو تعمل على الوقاية من القولون، وسرطان الثدى، وسرطان الدم وسرطان البروستاتا، وتشمل هذه المركبات "isoquercitrin"، "astragalin"، "fisetin"، فضلاً عن الأنزيمات.>تحتوى المانجو على مستويات عالية من الألياف والبكتين وفيتامين C التى تساعد على خفض مستويات الكولسترول فى الدم.>كوب واحد من شرائح المانجو يكفى 25% من احتياجات الجسم اللازمة من فيتامين (أ)، الذى يعزز البصر الجيد ويمنع مرض العشى الليلى وجفاف العين.>المانجو هى الفاكهة الوحيدة التى تحتوى على الانزيمات اللازمة لتحطيم البروتين، والألياف الموجودة فى هذه الفاكهة تساعد أيضًا على الهضم.>لاحتوائها على مستويات مرتفعة من فيتامين C وفيتامين (أ)، تعتبر المانجو من أقوى أسلحة الجهاز المناعى التى تعزز سلامته وقوته.

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