فتح لجان التصويت لليوم الثانى بجولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية بالفيوم

فتحت اللجان الانتخابية بمركز الفيوم أبوابها صباح اليوم، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى والأخير من جولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية على المقعد الخالى بدائرة مركز الفيوم بعد وفاة النائب محمد مصطفى الخولى.

وتجرى جولة الإعادة بين المرشحة عبير سليمان زوجة النائب الراحل والمرشح عمرو نبيل أبو السعود بعد حصولهما على أعلى الأصوات فى الجولة الأولى من الانتخابات.

جدير بالذكر أن عدد اللجان الانتخابية بالدائرة 128 لجنة فرعية موزعين على 44 مقرا انتخابيا ويبلغ عدد الناخبين بالدائرة 260 ألف ناخب.

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