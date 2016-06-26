أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

فتح لجان التصويت لليوم الثانى بجولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية بالفيوم

Google+ Print
فتح لجان التصويت لليوم الثانى بجولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية بالفيوم فتح لجان التصويت لليوم الثانى بجولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية بالفيوم
فتحت اللجان الانتخابية بمركز الفيوم أبوابها صباح اليوم، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى والأخير من جولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية على المقعد الخالى بدائرة مركز الفيوم بعد وفاة النائب محمد مصطفى الخولى.

وتجرى جولة الإعادة بين المرشحة عبير سليمان زوجة النائب الراحل والمرشح عمرو نبيل أبو السعود بعد حصولهما على أعلى الأصوات فى الجولة الأولى من الانتخابات.

جدير بالذكر أن عدد اللجان الانتخابية بالدائرة 128 لجنة فرعية موزعين على 44 مقرا انتخابيا ويبلغ عدد الناخبين بالدائرة 260 ألف ناخب.


>رئيس اللجنة العليا للانتخابات فى مؤتمر صحفى: 22.6% نسبة الحضور بانتخابات مركز الفيوم وناخب واحد فقط صوت بالخارج.. المستشار أيمن عباس: الإعادة يومى 25 و26 يونيو بين المرشحين عمرو نبيل وعبير حسن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365