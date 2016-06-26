الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالًا ودرجة الحرارة بالقاهرة 39

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وستصل درجات الحرارة فى القاهرة 39 درجة.

وأكد وحيد سعودى، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية، أن الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد الآن ستخف حدتها يومي الاثنين والثلاثاء، حيث ستشهد البلاد انخفاضًا محدودًا فى الحرارة بمعدل 3 درجات وستصل درجة الحرارة فى القاهرة 36 درجة.

وأشار سعودي إلى أنه سيسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وإن ظل معتدل على السواحل الشمالية على ساعات النهار لطيف على معظم الأنحاء ليلا.