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قوات الاحتلال تسمح بدخول المتطرفين وتعتدي على «المعتكفين» بالمسجد الأقصى

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قوات الاحتلال تسمح بدخول المتطرفين وتعتدي على «المعتكفين» بالمسجد الأقصى قوات الاحتلال تسمح بدخول المتطرفين وتعتدي على «المعتكفين» بالمسجد الأقصى

مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أربعة مصلين من المسجد الأقصى المبارك، وأصابت نحو 5 آخرين خلال اقتحام المستوطنين غير الاعتيادي في العشر الأواخر من رمضان.
> وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس، إن شرطة الاحتلال فتحت باب المغاربة لإدخال المتطرفين، وهو أمر غير اعتيادي في العشر الآواخر من شهر رمضان؛ والمعتاد هو أن يتم إغلاق باب المغاربة بشكل كامل، حيث احتجت دائرة الأوقاف والمعتكفون على فتح الباب.
> واعتبرت الأوقاف هذا العمل تغييرا للواقع المتبع في رمضان، ما أشعل الأوضاع بسبب اقتحام عناصر قوات الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الصوت والرصاص المطاطي واعتدوا بالضرب على المعتكفين بوحشية.
> وأصيب خمسة مواطنين بجروح طفيفة، حسب الهلال الأحمر الفلسطيني، وأشار الدبس إلى أن ثلاثة من المعتقلين من جنوب افريقيا والرابع من جنين.
> ولفت الدبس إلى اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال وسط توتر وهتافات التكبير.

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