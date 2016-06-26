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السيسي يلتقي وفد من الكونجرس الأمريكي بالقاهرة

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السيسي يلتقي وفد من الكونجرس الأمريكي بالقاهرة السيسي يلتقي وفد من الكونجرس الأمريكي بالقاهرة

الرئيس

قالت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، إن عضو الكونجرس دانا روراباكر، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون أوروبا وأوراسيا والتهديدات الناشئة بمجلس النواب الأمريكي، يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة .

وأضافت السفارة – فى بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه وخلال الزيارة التي تستمر حتى غد الاثنين، يلتقي عضو الكونجرس روراباكر والوفد المرافق له مع الرئيس عبد الفتاح السيسي
> وكبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي القطاع الخاص لمناقشة الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة ومصر، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، والمصالح المشتركة لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

يضم الوفد بالإضافة إلى النائب روراباكر (جمهوري, ولاية كاليفورنيا)، النائب جوان فارجاس (ديمقراطي, ولاية كاليفورنيا)، النائب ستيف كينج (جمهوري, ولاية أيوا); النائب
> ريتشارد بيتينجر (جمهوري, ولاية كارولينا الشمالية)، النائب أليكس موني (جمهوري, ولاية فيرجينيا الغربية).

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