«شكري» يستقبل المبعوث النرويجي لعملية السلام بالشرق الأوسط

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، تور فنيسلاد المبعوث النرويجي لعملية السلام للشرق الأوسط والذي يزور مصر للتشاور مع المسؤولين المصريين حول تطورات القضية الفلسطينية ومستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم الأحد، بأن المبعوث النرويجي حرص, في بداية اللقاء، على الاستماع إلى تقييم وزير الخارجية لنتائج

> الاجتماع الوزاري الخاص بعملية السلام الذي عقد يوم 3 يونيو الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس، والخطوات القادمة المتوقعة لتفعيل نتائج الاجتماع، لاسيما فيما يتعلق بتشجيع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلى على استئناف المفاوضات المباشرة فيما بينهما.

وأضاف أبو زيد أن اللقاء تطرق إلى الجهود الإقليمية والدولية المبذولة بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة تسهم في استئناف عملية السلام، وفى مقدمتها الجهود المصرية التي

> أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استعداد مصر للقيام بها في إطار تشجيع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلى على استئناف المفاوضات والتوصل لتسوية نهائية تحقق حل الدولتين

> وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، كما تناولت المحادثات جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية وسبل تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال, بالإضافة إلى الإعداد للاجتماع الخاص بلجنة تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني والمقرر عقده في النرويج خلال الأشهر القادمة.