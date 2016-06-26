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سيبك من المهدئات.. 5 بدائل طبيعية للأدوية المضادة الاكتئاب

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سيبك من المهدئات.. 5 بدائل طبيعية للأدوية المضادة الاكتئاب سيبك من المهدئات.. 5 بدائل طبيعية للأدوية المضادة الاكتئاب
الانطباعات الأولى تدوم دائمًا فهناك بعض الأشخاص يظهر عليهم علامات العصبية والتوتر، خاصة فى المقابلات الرسمية الخاصة بالعمل، حيث يحتاج الفرد فى هذا الوقت إلى كل ما يعزز ثقته بنفسه.
>ويقدم خبراء التغذية على الموقع البريطانى "ديلى ميل" أفضل 5 أطعمة تساعد على تهدئة النفس وتقليل حالة التوتر التى يشعر بها البعض عندما يخضعون لضغوط الحياة المختلفة، وهى..

الاكتئاب، المزاج السيء، علاج الاكتئاب بالطعام، الشكولاته والاكتئاب (1)
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1. المكسرات


>قالت "شونا ويلكنسون" خبيرة التغذية: "الوجبات الخفيفة ترفع نسبة السكر فى الدم ويفضل أن تحتوى هذه الوجبات الخفيفة على المكسرات المتنوعة لاحتوائها على البروتين والدهون الجيدة كما أنها تشكل مصدرا جيدا للماغنسيوم والذى يساعد على تهدئة الأعصاب.

الاكتئاب، المزاج السيء، علاج الاكتئاب بالطعام، الشكولاته والاكتئاب (2)
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2. الخضروات والفواكة


>"الجزر، التفاح، الكرفس وغيرها من الخضراوات والفواكة المقرمشة بها فيتامينات ومعادن كثيرة تساعد الجسم على تحقيق التوازن وانتظام العمل لكل أجهزة الجسم وهو ما يعطى شعور بالهدوء والراحة الذى يبحث عنه الكثيرون.

الاكتئاب، المزاج السيء، علاج الاكتئاب بالطعام، الشكولاته والاكتئاب (3)
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3. عصير الأفوكادو


>حيث يحتوى على فيتامين C ومضاد للأكسدة وهو ما يزيل السموم من الجسم ورواسب وهو ما يساعد الفرد على تقليل مشاكله الصحية وهو ما يعود بالنفع على حالته النفسية أيضًا.

الاكتئاب، المزاج السيء، علاج الاكتئاب بالطعام، الشكولاته والاكتئاب (4)
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4. وجبات غذائية متوازنة


>فى حالة العصبية والتوتر ينجذب الكثيرون إلى فكرة تناول الكثير من أنواع الأطعمة المختلفة وغالبًا ما تكون الاختيارات من "الجانك فود" وهو ما يكسب الجسم الدهون الزائدة، وهذه الدهون تزيد من أمراض الفرد وهو ما يؤثر على حالتك النفسية بالسلب.

الاكتئاب، المزاج السيء، علاج الاكتئاب بالطعام، الشكولاته والاكتئاب (5)
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5. الشيكولاته الداكنة


>تحتوى الشيكولاتة على مادة "فينيل ايثيل امين" وهى بمثابة ناقل عصبى فى الدماغ ويؤثر على الحالة المزاجية، وتحتوى أيضًا على الماغنسيوم وهو الهرمون الرئيسى المسئول عن المزاج الجيد.

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