دراسة: 3 أنزيمات فى فاكهة الأناناس تعالج البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخرًا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية بشأن أحدث صيحة طبيعية قد تساهم مستقبلاً فى القضاء على مقاومة المضادات الحيوية، وهى من المشاكل الخطيرة التى من المتوقع أن تتسبب فى وفاة 10 ملايين شخصًا بحلول عام 2050.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة لاتروبى الأسترالية إلى أن الأناناس يحتوى على بعض الأنزيمات التى توجد فى ساق وجذر الفاكهة الاستوائية قد تقضى على مشكلة مقاومة المضادات الحيوية عبر مكافحة البكتيريا التى لا تستجيب للعقاقير العلاجية.

وأكد الباحثون أن الأنزيمات الموجودة فى فاكهة الأناناس تساهم فى علاج الإسهال والقضاء على البكتيريا المسببة له، لافتين إلى أن هناك 3 أنزيمات بالفاكهة اللذيذة تساهم فى منع البكتيريا من الالتصاق بجدار الأمعاء، وتمنع الإسهال من الحدوث، وتعرف هذه الأنزيمات باسم بروميلين "bromelain "، وتم اكتشافها للمرة الأولى فى الثلاثينيات من القرن الماضى.

وأضاف الباحثون أن هذه الأنزيمات قد تحل بديلاً للمضادات الحيوية فى علاج الميكروبات الخطيرة، وقد تغنى فى بعض الحالات عن استخدام المضادات الحيوية.

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