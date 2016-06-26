"شاومينج" تزعم تسريب امتحان الديناميكا للثانوية قبل بدء الامتحان بساعة

حذرت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" إحدى صفحات تسريب الامتحانات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من تسريب نسخة غير موثوق منها من امتحان "الديناميكا" للثانوية العامة على مواقع كثيرة قبل بدء الامتحان بساعة و لكنه تم تغييره بنسبة كبيرة.

وقالت الصفحة، "إن الامتحان تم تسريبه من موظف فى وزارة التربية والتعليم لتشتيت الطلاب، وبذلك يفقد الطلاب الثقة فى صفحات شاوميتج (على حد زعمه).

- "شاومنج" تواصل تحديها لـ"التعليم": "هنسرب امتحان الديناميكا الساعة 8:30 "

>