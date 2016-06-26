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مميش يشارك فى حفل افتتاح مشروع توسعة قناة بنما اليوم

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مميش يشارك فى حفل افتتاح مشروع توسعة قناة بنما اليوم مميش يشارك فى حفل افتتاح مشروع توسعة قناة بنما اليوم
يشارك الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمبعوث الشخصى للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاحتفال العالمى الذى تنظمه دولة بنما بمناسبة افتتاح مشروع توسعة قناة بنما.

كان قد وصل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمبعوث الشخصى للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى ، السبت، إلى بنما للمشاركة فى الاحتفال العالمى الذى يحضره رؤساء وملوك العالم، بمناسبة افتتاح مشروع توسعة قناة بنما اليوم الأحد، وذلك وفقا لما أعلنه السفير المصرى فى بنما هشام مرزوق.


>- مميش يصل بنما للمشاركة بالاحتفال العالمى لافتتاح مشروع توسعة قناة بنما غدا
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