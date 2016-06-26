أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط 50 هاربا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء

Google+ Print
سقوط 50 هاربا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء سقوط 50 هاربا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها، عن ضبط 50 محكوما عليهم، بينهم المحكوم عليه "ح س ع"، 34 سنة فى القضية رقم 402 لسنة 2012 جنايات قسم ثالث العريش (ضرب أفضى إلى الموت) والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد 3 سنوات، وتم ضبط 6 قضايا تموينية، وتمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 55 مخالفة متنوعة.

وجاء فى البيان أنه فى إطار جهود المديرية المستمرة لتفعيل قانون وقواعد المرور وتحقيق الإنضباط المرورى بالطرق العامة والرئيسية للحد من الحوادث حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين، فقد أسفرت الحملات المرورية عن ضبط 48 مخالفة.


>- سقوط 48 هاربا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365