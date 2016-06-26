سقوط 50 هاربا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها، عن ضبط 50 محكوما عليهم، بينهم المحكوم عليه "ح س ع"، 34 سنة فى القضية رقم 402 لسنة 2012 جنايات قسم ثالث العريش (ضرب أفضى إلى الموت) والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد 3 سنوات، وتم ضبط 6 قضايا تموينية، وتمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 55 مخالفة متنوعة.

وجاء فى البيان أنه فى إطار جهود المديرية المستمرة لتفعيل قانون وقواعد المرور وتحقيق الإنضباط المرورى بالطرق العامة والرئيسية للحد من الحوادث حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين، فقد أسفرت الحملات المرورية عن ضبط 48 مخالفة.

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