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انقطاع الكهرباء عن 11 قرية بشمال سيناء

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انقطاع الكهرباء عن 11 قرية بشمال سيناء انقطاع الكهرباء عن 11 قرية بشمال سيناء
فوجئ أهالى 11 قرية بشمال سيناء بعدم انتظام وصول الكهرباء لمنازلهم، مؤكدين أن المشكلة بدأت منذ أسبوع ولا تزال تتواصل وتتمثل بانقطاع التيار الكهرباء لمدة دقائق وعودة لدقائق أخرى طوال الوقت.

وقال عبد الحميد الأخرسى أحد الرموز القبلية بمنطقة غرب مركز بئر العبد، إن القرى التى تعانى هذه المشكلة هى: "رمانة"، "الشهداء"، "الأحرار"، "بالوظة"، "الشوحط"، "العقايله"، "المريح"، "قاطية"، "الجناين"، "ابو جلود"، "الكرامة".

وأضاف أن المشكلة بدأت منذ أسبوع وسببت للأهالى ازعاجا لأنهم لا يستطيعون تشغيلها خوفا من احتراق الأجهزة الكهربائية فى منازلهم وهو وضع صعب فى شهر رمضان.

وقال إنهم توجهوا بشكاوى لكافة المسئولين فى المحافظة وشركة الكهرباء دون حل للمشكلة .


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