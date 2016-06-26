أهالى الرمادى بأسوان يناشدون المحافظ بتوفير خط لسيارات الأجرة بالطريق الغربى

ناشد أهالى قرى الرمادى شمال محافظة أسوان، اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، بتشغيل خط سير لسيارات الأجرة الميكروباص ما بين "الرمادى ومدينة أسوان" عبر طريق "إدفو – أسوان" الغربى، لتسهيل انتقال نحو 50 ألف مواطن تقريباً إلى مدينة أسوان مباشرة.

وأوضح الأهالى، بأن خط السير الجديد يخدم نحو 40 ألفا و963 مواطنا ومواطنة يعيشون فى مناطق الرمادى قبلى وبحرى، بدلاً من معاناتهم فى الذهاب إلى مدينة إدفو حتى يعودوا مرة أخرى إلى مدينة أسوان، واختصاراً للوقت والمسافة.

وأشاروا إلى أنهم سبق التقدم بعدة طلبات لمحافظة أسوان، وكان آخرها للسكرتير العام والذى أحال الطلب إلى السكرتير العام المساعد، وتم تشكيل لجنة من مدير المشروع ونائب إدارة مرور أسوان ومدير إدارة المواقف بديوان المحافظة، إلا أنه تم رفض الطلب من نائب مدير إدارة مرور أسوان.

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