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تعرف على موعد الإفطار وساعات الصوم فى اليوم الـ21 من رمضان

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تعرف على موعد الإفطار وساعات الصوم فى اليوم الـ21 من رمضان تعرف على موعد الإفطار وساعات الصوم فى اليوم الـ21 من رمضان
ينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار والإمساك، الأحد، اليوم الـ21 من شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الـ21 من شهر رمضان المبارك، 15 ساعة و51 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 7:00 مساءً، كما حددت الإمساكية وقت السحور، والذى يبدأ الساعة 1:09 صباحًا، أما الإمساك فى 2:49، وصلاة الفجر وبدء الصيام فيكون فى الساعة 3:09 صباحا.
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