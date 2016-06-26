تعرف على موعد الإفطار وساعات الصوم فى اليوم الـ21 من رمضان

ينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار والإمساك، الأحد، اليوم الـ21 من شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.إعلان - Ads إعلان - Ads
ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الـ21 من شهر رمضان المبارك، 15 ساعة و51 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 7:00 مساءً، كما حددت الإمساكية وقت السحور، والذى يبدأ الساعة 1:09 صباحًا، أما الإمساك فى 2:49، وصلاة الفجر وبدء الصيام فيكون فى الساعة 3:09 صباحا.
ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الـ21 من شهر رمضان المبارك، 15 ساعة و51 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 7:00 مساءً، كما حددت الإمساكية وقت السحور، والذى يبدأ الساعة 1:09 صباحًا، أما الإمساك فى 2:49، وصلاة الفجر وبدء الصيام فيكون فى الساعة 3:09 صباحا.
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