العصبية تجعلك فريسة سهلة للأمراض.. 4 خطوات بسيطة لتتخلص منها

العصبية صفة تلازم بعض الأشخاص، يحاولون التخلص منها بشتى الطرق ولكن مع ضغط الحياة يكون من الصعب التخلى عنها.

ومن جانبها، تقدم الدكتورة "نبيلة السعدى" أخصائية التواصل الاجتماعى، مجموعة من الخطوات التى تساعد على التغلب على العصبية التى تعتبر أسلوب حياة للكثيرين، قائلة: العصبية صفة سيئة يصاحبها مجموعة من الصفات السيئة التى تجعل الجميع يبتعدون عن هذا الشخص، ومن هذه الصفات..

>1. متسلط يعطى لنفسه حق التنظيم فى كل الأمور.

>2. يتسم بالتعالى والغطرسة ويفرض رأيه على الآخرين.

>3. لا يأخذ المشورة من أحد يحاول تدمير من يتعامل معه، ومن لم ينفذ أوامره قد يتعرض لأسلوب السب فى التعامل معه ما يؤدى إلى كسر جسر المحبة والثقة بين الطرفين.

>وأضافت، مع زيادة حدة العصبية يتحول الأمر إلى مرض نفسى وعصبى شديد على الشخص ذاته أو الإصابة بأمراض مختلفة مثل القلب والسكر، وهناك مجموعة من الخطوات التى يمكن أن يتبعها الشخص العصبى للخروج من دائرة العصبية، وهى..

>1. عندما تبدأ فى خطوات الانفعال يفضل الخروج من المكان سريعًا والذهاب إلى آخر حتى تهدأ.

>2. تجنب المواقف التى تسبب لك العصبية عن طريق تذكرها وعدم الوقوع فيها.

>3. الاهتمام بضبط النفس من خلال الأخذ فى الاعتبار أن الهدوء فى معالجة الأمور هو السبيل الوحيد لنيل ما تتمنى ممن حولك.

>4. هناك عبارات عند الاستماع إليها تفقد الشخص ثقته بنفسه مثل "فقدت أعصابى، أو أنت تثير غضبى وتفقدنى صوابى" كلمات قد لا نقف عندها جميعًا ولكنها تفقد الشخص ذاته ثقته فى نفسه، ما يؤدى إلى تولد مشاعر سلبية، فعلينا جميعًا تجنب هذه الجمل.

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