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3 علاجات منزلية للتغلب على متلازمة حرقان الفم واللسان

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3 علاجات منزلية للتغلب على متلازمة حرقان الفم واللسان 3 علاجات منزلية للتغلب على متلازمة حرقان الفم واللسان
ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن متلازمة حرق اللسان هى شعور بالحرقان فى الفم أو اللسان، تكون ناتجة عن الشرب أو الأكل، ويمكن أن تسبب قدرًا كبيرًا من الانزعاج، كما أن الأعراض واضحة لا يمكن تجنبها وتشمل حرقان فى الفم واللسان والشفتين والشعور بالعطش المفرط وجفاف الفم.

وحسب التقرير فإذا ترك الشخص دون معالجة للسان، يمكن للعدوى أن تسبب مشاكل أخرى مثل تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة.

كما يقدم التقرير بعض العلاجات المنزلية الأكثر فاعلية، التى يمكن أن تهدئ الألم، وتتضمن الآتى:

1- مكعبات الثلج: وضع مكعبات الثلج على المنطقة المصابة، يمكن أن يعمل على تهدئة الألم.

2- العسل: فهو يحتوى على خصائص مضادة للجراثيم التى يمكن أن تقلل من الالتهاب، ويمكن أن تمنع البكتيريا من انتشار العدوى.

3- زيت اللافندر:غالبا ما يعتبر زيت اللافندر فعال للغاية فى توفير الإغاثة، وذلك بوضع قطرات من زيت اللافندر على اللسان قبل الذهاب إلى النوم، وذلك بعد غسل فمك بالماء البارد.

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