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إرتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم الأحد وعيار 21 يتجاوز 400

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واصلت الذهب اشتعالها اليوم الأحد بالسوق المصرية، تأثراً بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوربي، وقال رئيس شعبة الذهب وصفي أيمن واصف أن انفصال المملكة المتحدة أدى إلى عدم ثقة المستثمرين في اليورو، وجعل الذهب هو الملاذ الآمن لهم، وقاموا بشراء خامات الذهب الأمر الذي جعله يرتفع إلى 1358 بعد أن كان منذ يومين ب1247 دولار، بفارق 111 دولار في يوم واحد فقط، وأضاف أمين أن بنوكاً ومستثمرين كبار لجأوا إلى شراء الذهب.

أسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية:

وسيطرت حالة من الركود الكبير على السوق في البيع والشراء، بسبب عزوف المواطنين عن الشراء لغلاء الأسعار، وعدم توافر السيولة المالية مع التجار للشراء من المواطنين، حيث سجل سعر الجرام في عيار 18 وصل إلى 345 جنيه، وعيار 24 وصل إلى 459 جنيه، أما عيار 21 الأكثر انتشارا فقد سجل 402 جنيه للجرام، بفارق عشر جنيها عن أول أمس.

وأشار نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالقاهرة، إلى أن أحد أسباب ارتفاع  أسعار الذهب بعد انفصال بريطانيا يعود إلى الارتفاع المفاجئ للدولار، حيث وصل اليوم 11.20 جنيه، وذلك بعد تراجع كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

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