أسعار الدولار اليوم الأحد 26 يونيو .. سعر الدولار يرتفع فى السوق السوداء

سعر #الدولار اليوم الأحد 26-6-2016 في السوق السوداء يسجل 11.20 جنيه

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سعر الدولار اليوم الأحد 26-6-2016 في السوق السوداء يسجل 11.20 جنيه سيد المصري

سعر #الدولار اليوم، ارتفعت أسعار الورقة الخضراء اليوم في السوق السوداء بمقدار 5 قروش عن تعاملات الأمس، وأرجع متعاملون في سوق الصرف هذه الزيادة إلى الحاجة العاجلة من المستثمرين لتلبية احتياجات المواطنين من بعض السلع، وخاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية، وبالتالي ارتفاع سعرها في السوق الموازية.

سعر #الدولار اليوم الأحد 26-6-2016

وبلغ سعر #الدولار اليوم الأحد في السوق السوداء 11.20 جنيه، بينما استقر سعره في البنوك المصرية عند 8.88 جنيه للبيع و8.85 للشراء، وكان يُعول الكثير على قرارات المركزي الأخيرة بضبط سوق الصرف، ولكن الأسواق الموازية تجاهلت كل هذه الإجراءات، وعاود #الدولار الأمريكي ارتفاعه مرة أخرى.

وتأتي هذه الزيادة في العملة الأمريكية بالرغم من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً، بتعديل المادتين رقم 114 و 126 من قانون الجهاز المصرفي للدولة المصرية، والذي ينظم عمليات النقد الأجنبي، وتغليظ العقوبة بشأن المخالفين، والتي تقضي الحبس والغرامة الكبيرة ومصادرة الأموال، ولكن تجاهل #الدولار الأمريكي كل هذه التهديدات وبدأ رحلة الصعود إلى 12 جنيه.

شبكةعيونالإخبارية

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