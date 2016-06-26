سقوط عاطلين قبل ترويجهما 810 أقراص مخدرة فى مصر القديمة

تمكن النقيب محمود عبد المعبود، معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط كل من "سعيد أ م " 38 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها 17369 لسنة 2015م الجيزة " مخدرات "، و"محمد خ ز" 22 سنة، عاطل، وبحوزتهما 810 أقراص مخدرة.

واعترف المتهمان بحيازتهما الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وأنهما كانا فى طريقهما لترويج المخدرات على عملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8229 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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