"شاومنج" تواصل تحديها لـ"التعليم": "هنسرب امتحان الديناميكا الساعة 8:30 "

فى تحد جديد لوزارة التربية والتعليم، زعمت صفحة "شاومنج بيغشش ثانوية عامة"، إحدى الصفحات المختصة بتسريب الامتحانات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنها سوف تقوم بتسريب امتحان الديناميكا للثانوية العامة الساعة الثامنة والنصف صباحاً، قبل بدء دخول اللجان بنصف ساعة.

وكتبت الصفحة: "استنونا الساعة٨:٣٠ .. بتوع الديناميكا ياريت تتطمنوا".

الجدير بالذكر أن محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قد أكد أن امتحان الديناميكا المسرب على صفحات التواصل الأجتماعى مزيف ولا يمت للامتحان بأى صلة فى الوقت الذى تم تداول العديد من الأسئلة .

"شاومنج" يسرب إجابات يزعم أنها لأسئلة امتحان "الإنجليزى" للثانوية العامة

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