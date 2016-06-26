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"الوفد" يوافق على الموازنة العامة للدولة بشروط.. تعرف عليها

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"الوفد" يوافق على الموازنة العامة للدولة بشروط.. تعرف عليها "الوفد" يوافق على الموازنة العامة للدولة بشروط.. تعرف عليها
حصل "اليوم السابع"، على نسخة من التقرير التحليلى لبنود الموازنة العامة للدولة، الذى أعده بيت الخبرة البرلمانية لحزب الوفد، وشارك فى كتابته كل من الدكتور ياسر حسان، والدكتور محمد فؤاد، والدكتور يوسف إبراهيم.

وأوضح مصدر "وفدى"، لـ"اليوم السابع"، أن هذا التقرير هو دراسة تحليلية وتفصيلية لبنود الموازنة العامة، وعلى أساسه تم اتخاذ الرأى النهائى للحزب وموقفه من موازنة الدولة، ليعلنه فى بيانه المقرر أن يلقيه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، اليوم الأحد، فى الجلسة العامة للبرلمان، وهى ضمن 4 جلسات مخصصة لمناقشة الموازنة العامة، وعرض رأى رؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية، والنواب، فى الموازنة.

وأكد المصدر ، أن الرأى النهائى للحزب، وفق الدراسة التحليلة لبيت الخبرة البرلمانية، هو الموافقة على الموازنة العامة للدولة، ولكن وفق عدة شروط سيتم توضيحها من خلال البيان الذى سيلقيه رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، خلال الجلسة العامة اليوم.

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