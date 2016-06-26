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حسام حسن: لا أمانع في تدريب الزمالك.. وأرفض التفريط في محمد مجدي

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حسام حسن: لا أمانع في تدريب الزمالك.. وأرفض التفريط في محمد مجدي حسام حسن: لا أمانع في تدريب الزمالك.. وأرفض التفريط في محمد مجدي

يرفض حسام حسن المدير الفني للمصري التفريط في مدافع الفريق محمد مجدي حال وصول عرض رسمي لشرائه من نادي الزمالك.

وكانت تقارير قد ربطت رغبة الزمالك في التعاقد مع المدافع الأعسر في الصيف المقبل.

وقال حسام حسن عبر قناة CBC extra: "محمد مجدي قمنا بتعديل عقده قبل أن يصله أي عرض".

وردا على سؤال إمكانية الاستغناء عنه بعد عرض الزمالك أجاب "لو استمريت في المصري الموسم المقبل سأرفض التفريط في اللاعب".

وتابع "مليون في المائة أرغب في استمرار محمد مجدي بالفريق وعقده مستمر خمس سنوات أعتقد".

وأشار حسام حسن لعدم ممانعته العودة لتدريب الزمالك وأكد "لا أمانع العودة لتدريب الزمالك لكن حاليا أنا سعيد جدا في المصري".

وأردف "لم نعترض على إقامة مباراة الزمالك في ملعب الإسكندرية رغم أن نقلها قبل 24 ساعة أربك حساباتنا".

وتعادل المصري مع الزمالك 2-2 ليتوج الأهلي رسميا بالدوري تزامنا مع فوزه على الإسماعيلي 2-1 واتساع الفارق لسبع نقاط قبل جولتين من النهاية.

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