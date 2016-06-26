تقرير في الجول – بعد تتويج الأهلي.. هل يتغير شيء في أرقام الدوري القياسية؟

أوشك موسم الدوري المصري على الانتهاء بعد تتويج الأهلي رسميا بالمسابقة قبل جولتين من النهاية.. وهناك بالتأكيد أرقام قد تتحقق لأول مرة.

ووصل الأهلي للنقطة 74 في قمة الدوري بفارق سبع نقاط عن الزمالك الوصيف قبل جولتين من النهاية.

ووصل الأهلي للقب الـ38 كاسرا رقمه القياسي الذي يتربع به على عرش الأندية المصرية الأكثر تتويجا بالمسابقة، ويليه الزمالك بـ12 لقبا.

الموسم الماضي 2014-2015 الذي توج به الزمالك كُسر فيه أغلب الأرقام القياسية التي ظلت محفوظة لسنين طويلة، لكن لأسباب عديدة أبرزها أنه أقيم بـ20 فريقا حطمت هذه الأرقام.

ويستعرض FilGoal.com الأرقام القياسية المسجلة في تاريخ الدوري المصري، ومقارنتها بما حدث في موسم 2015-2016 الذي يتبقى في عمره مباراتين.

- أكبر عدد من المباريات: 380 مباراة

سجل الموسم الماضي 2015-2016 أكبر عدد من المباريات نظرا لخوض منافساته بـ20 فريق، مقابل 18 فريقا الموسم الحالي.

ولهذا يستحيل أن يكسر هذا الرقم، إذ يلعب هذا الموسم 306 مباراة.

- أعلى رصيد من النقاط: 87

حقق الزمالك الموسم الماضي 87 نقطة وهو الرقم القياسي في تاريخ الدوري وكسر به عدد نقاط الأهلي السابقة التي ظل محتفظا بها 10 مواسم متتالية وهي 74 نقطة.

وأقصى عدد من النقاط يستطيع الأهلي الوصول إليه هو 80 نقطة، ولكن.

حال تحقيق الأهلي أي نتيجة إيجابية في جولتيه المتبقيتين سيكسر رقمه الشخصي السابق الذي وصل إليه في موسم 2004-2005 وهو 74 نقطة.

- مباريات انتهت بالفوز: 262 مباراة

في الموسم الماضي انتهت 262 مباراة بفوز أحد الفريقين، هذا الموسم حتى الآن شهدت 193 مباراة فوز أحد الفريقين، ويتبقى على النهاية 18 مباراة.. ولهذا لن يكسر هذا الرقم أيضا.

- عدد الأهداف المسجلة: 907

في الموسم الماضي سجلت الفرق 907 هدفا وهو الرقم التاريخي، حتى الآن هذا الموسم أحرزت 639 هدفا فقط بفارق 268 هدفا ليعادل الرقم القياسي.

بمعنى أن الفرق عليها أن تسجل بمعدل 14.2 هدفا/مباراة ليتم تحطيم هذا الرقم.

- عدد مرات الفوز لفريق واحد: 26

الرقم القياسي مسجل باسم الزمالك موسم 2014-2015 والأهلي موسم 1974-1975 بالتساوي..

هذا الموسم حقق الأهلي الفوز في 23 مباراة، لكن يتبقى له مباراتين فقط ولهذا لن يلحق إن فاز على الاتحاد والزمالك بمعادلة الرقم القياسي.

- عدد مرات التعادل لفريق واحد: 19

الموسم الماضي كان من نصيب الإسماعيلي في عدد التعادلات والتي بلغت 19.. هذا الموسم بات الشرطة أكثر الفرق تحقيقا للتعادل وذلك في 16 مباراة قبل جولتين من النهاية. وبالتالي سيظل مكتوبا باسم الدراويش.

- أكثر فريق سجل أهداف: 71 الترسانة

في موسم 1963-1964 سجل الترسانة 71 هدفا في الدوري، ومنذ تاريخه لم ينجح اي فريق في كسر هذا الرقم. حتى الزمالك في الموسم الاستثنائي الماضي أحرز 69 هدفا بفارق هدفين عنه خلال 38 مباراة.

الأهلي كان قد أحرز 70 هدفا في موسم 1974-1975 خلال 34 مباراة.

ووصل الآن إلى 64 هدفا بفارق سبعة أهداف عن الرقم التاريخي وستة عن رقمه السابق قبل مباراتين من النهاية، فهل ينجح في الوصول لهذا الرقم؟

- أكثر فريق استقبل أهداف: 88 الأسيوطي

كان الأسيوطي في الموسم الماضي هو "حصالة" الدوري في عدد الأهداف بـ88 هدفا.

حرس الحدود الموسم الحالي اهتزت شباكه 50 مرة وهو الرقم الأكبر بين فرق الدوري قبل جولتين من النهاية.

ربما مستحيل أن تهتز شباكه بـ19 هدفا في كل مباراة من المباراتين المتبقيتين من أجل أن يعادل الرقم.

- أكثر الفرق هزيمة: 30 دمنهور

خسر دمنهور الموسم الماضي 30 مرة وهو الرقم القياسي في تاريخ الدوري أيضا، الموسم الحالي يأتي حرس الحدود في هذا الموقع لكن بـ22 هزيمة.

ولن يكسر هذا الرقم أيضا.

** شكر خاص لـ د. طارق السعيد على موقعه الإحصائي لتاريخ الكرة المصرية