استعد صحتك واحم نفسك من فقر الدم بإدخال العسل فى وجباتك اليومية

أعراض فقر الدم

علاج فقر الدم بالعسل

يعاني الكثير من النساء والرجال من درجات مختلفة من فقر الدم بين الطفيف والشديد وهو ما يعرضهم للأورام الليفية، ولابد أن نبحث عن سبب حدوث فقر الدم.>ومن أنواع فقر الدم الأكثر شيوعًا هو نقص خلايا الدم الحمراء ونسبة الهيموجلوبين، ومن الممكن أن يصاب بأحدهما الفرد أو كلاهما، وهى التى تؤثر على صحته فيما بعد، ومن أعراض فقر الدم التعب والإرهاق، خفقان القلب، الدوخة، الإغماء، وضيق فى التنفس.>يحتوى العسل على الحديد والنحاس والمنجنيز وهى من العناصر الغذائية المهمة والتى تساعد فى تكوين الهيموجلوبين فى الدم بالإضافة إلى إعطائها الطاقة للفرد وتمكنه من التغلب على التعب والإرهاق الذى يشعر به دائمًا، ويتضمن العسل أيضًا على مجموعة من المعادن المضادة للأكسدة والتى ترفع من مقاومة الجسم للأمراض.

ويمكن إضافة العسل لكل المشروبات كبديل عن السكر فهو لا يحتوى على سعرات حرارية كبيرة ويمكن الاستفادة من فوائده الكثيرة، أو يمكن استخدامه على قطعة خبز مع زبد الفول السودانى، ولا ننسى باقى الأطعمة الغنية بالمعادن التى تساعد على تكوين الهيموجلوبين.

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