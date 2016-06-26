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تجديد حبس ممرضة تزعمت تشكيلا عصابيا لسرقة المشغولات الذهبية بالسيدة زينب

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تجديد حبس ممرضة تزعمت تشكيلا عصابيا لسرقة المشغولات الذهبية بالسيدة زينب تجديد حبس ممرضة تزعمت تشكيلا عصابيا لسرقة المشغولات الذهبية بالسيدة زينب
جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس ممرضة وسيدتين 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهن بسرقة كمية من المشغولات الذهبية أثناء شرائهن وتبديلهن بعض المصوغات الذهبية فى منطقة السيدة زينب.

قررت نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار محمد سليم، رئيس النيابة، فى وقت سابق، حبس 3 سيدات 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهن بسرقة كمية من المشغولات الذهبية أثناء شرائهن وتبديلهن بعض المصوغات الذهبية، بعد مغافلة صاحب المحل فى منطقة السيدة زينب.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من "كرم ع ع"31 سنة، صاحب محل للمصوغات الذهبية، بقيام سيدتين "أدلى بأوصافهما التقريبية" بالدخول للمحل ملكه وادعائهما رغبتهما فى شراء وتبديل بعض المصوغات الذهبية وعقب انصرافهما اكتشف سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن "غوايش ودبل" وزنت 150 جراما، تقدر ثمنها بحوالى 55 ألف جنيه.

تم وضع خطة بحث وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "عزة. ح. س"42 سنة ممرضة، و"سحر. م. ع" 33 سنة، ربة منزل، و"رقية. م. ت" 54 سنة، ربة منزل.

وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهن وبحوزتهن المسروقات، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة، واقتصر دور الثالثة على التواجد خارج المحل للمراقبة، وبعرض المضبوطات على المجنى عليه تعرف عليها واتهمهن بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بما سبق.

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مصر 365