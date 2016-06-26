موريتانيا: استضافة القمة العربية خطوة لتكريس الدور المحورى للبلاد

أشادت وزارة الخارجية الموريتانية بإستضافة نواكشوط للقمة العربية المقررة يومى 25 و26 يوليو المقبل، وأكدت الخارجية فى بيان نشر اليوم الأحد أن إستضافة نواكشوط للقمة العربية يشكل خطوة نوعية لتكريس الدور المحورى لموريتانيا عربيا وإفريقيا ودوليا.

وأضاف البيان أن موريتانيا بدأت تقطف داخليا وخارجيا ثمار السياسة الرشيدة والعقلانية لرئيس البلاد وذلك على أكثر من صعيد، ولعل أروع دليل على ذلك هو فتح مطار أم التونسى الدولى الجديد أمام الملاحة الدولية."

وأشار البيان إلى تحقيق الدبلوماسية الموريتانية لنجاحات كبيرة خلال الأسابيع الماضية من بينها إنتخاب ممثلنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد الأمين ولد الحيسن، نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وإنتخاب الوزيرة السابقة عائشه فال بنت فرجس، عضوا فى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز ضد النساء، وإنتخاب الحقوقى البارز با مريم كويتا، عضوا فى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ويشكل إختيار كفاءات موريتانية لإدارة وساطات دولية فى ملفات دقيقة كاليمن ووسط إفريقيا وغيرهما، دليلا إضافيا على تبوأ البلاد مكانة لائقة.

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