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علماء بـ"البحوث الفلكية" : رمضان سيتزامن مع الصيف بعد 25 سنة

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علماء بـ"البحوث الفلكية" : رمضان سيتزامن مع الصيف بعد 25 سنة علماء بـ"البحوث الفلكية" : رمضان سيتزامن مع الصيف بعد 25 سنة
اكد علماء الفلك ، بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن شهر رمضان الحالى للعام الهجرى 1437 سيكون آخر رمضان خلال فصل الصيف ، حيث يحل رمضان في التسع سنوات المقبلة في فصل الربيع ، وبعدها ثمان سنوات في فصل الشتاء ، يليه بثمان سنوات في فصل الخريف.

وأضافوا علماء الفلك ، بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن رمضان لن يعود في فصل الصيف إلا بعد 25 سنة ، موضحين أن شهر رمضان دخل في فصل الصيف أى بعد الانقلاب الربيعى فى عام 2007 واستمر حوالى 9 سنوات كاملة ،وكانت آخر بداية لرمضان في فصل الصيف العام 1436 ( 2015).


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