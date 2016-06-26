تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل طالب خلال مشاجرة بكرداسة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل طالب خلال مشاجرة بمنطقة كرداسة، وكشفت التحريات أن المجنى عليه تدخل لفض مشاجرة بين شخصين، واعتقد المتهم أن الضحية يتشاجر مع شقيقه فسدد له طعنة نافذة بمطواة مما أسفر عن مقتله.

كان الرائد محمد الصغير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة قد تلقى بلاغا بمقتل طالب نتيجة إصابته بطعنة نافذة بمطواة.

وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب الخلاف على تواجد كلب حراسة ملك أحدهم أمام عقار، وأثناء محاولة المجنى عليه التدخل لفض المشاجرة، اعتدى عليه عامل بمطواة، ما أسفر عن مقتله، وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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