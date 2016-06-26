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اليوم.. نظر دعوى بطلان انتخابات الاتحاد المصرى لكرة السلة

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اليوم.. نظر دعوى بطلان انتخابات الاتحاد المصرى لكرة السلة اليوم.. نظر دعوى بطلان انتخابات الاتحاد المصرى لكرة السلة
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من إسماعيل سليم عضو الاتحاد المصرى لكرة السلة، والتى يطالب فيها ببطلان انتخابات الاتحاد لمخالفتها للدستور والقانون.

واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة بصفتيهما، وذكرت الدعوى أن الانتخابات التى أجريت فى اتحاد كرة السلة خالفت الضوابط واللوائح المعمول بها، وكذلك الدستور والقانون وأنها تمت بدون شفافية وشابها البطلان.

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