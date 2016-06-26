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محافظ بنى سويف: خصصنا أرضا لإنشاء وحدة صحية بقرية الفقيرة و"الصحة" رفضت

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محافظ بنى سويف: خصصنا أرضا لإنشاء وحدة صحية بقرية الفقيرة و"الصحة" رفضت محافظ بنى سويف: خصصنا أرضا لإنشاء وحدة صحية بقرية الفقيرة و"الصحة" رفضت
رداً على ما نشرة اليوم السابع تحت عنوان "الفقيرة المنسية.. قرية فى حضن الأموات".. بلدة محرومة من الخدمات ولايوجد بها موظف حكومى واحد.. والأهالى: لو حد تعب بيموت مكانه.. ويؤكدون: الفقر بيذل بس احنا مش عاوزين فلوس ولا صدقات "عاوزين صحة"، أكد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف ، أنه تم تخصيص 450 متر أملاك دولة لإنشاء وحدة صحية بالقرية، فى عهد المحافظ السابق المستشار محمد سليم ، إلا أن وزارة الصحة لم توافق نظرا لعدم انطباق الشروط اللازمة، ومنها أن تكون المسافة بين الوحدة الصحية والتى تليها 10 كم، و ألا يقل عدد السكان عن 10 آلاف نسمة، مشيراً الى أن القرية تتبع الوحدة المحلية لـ"سدس الأمراء" وتبعد عن الوحدة الصحية بقرية جبل النور بنحو 3 كيلو.

وأضاف المحافظ أنه كلف رئيس مدينة ببا بدراسة مشاكل القرية وسكانها والعمل على حلها ، وإرسال القوافل الطبية المستمرة للقرية ، وإرسال لجان للوقوف على ما تحتاجه القرية من خدمات.


>- "الفقيرة المنسية.. قرية فى حضن الأموات".. بلدة محرومة من الخدمات ولايوجد بها موظف حكومى واحد.. والأهالى: لو حد تعب بيموت مكانه.. ويؤكدون: الفقر بيذل بس احنا مش عاوزين فلوس ولا صدقات "عاوزين صحة"

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مصر 365