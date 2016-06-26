"دار الهلال": توزيع "اليوم السابع" على رواد المترو يمد عمر الصحافة الورقية

أكد غالى محمد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، أن التجربة الجديدة التى تقوم بها جريدة "اليوم السابع" الورقية بإهداء قرائها من رواد "مترو الأنفاق" نسخ مجانية من طبعتها الورقية على مدى العشرة أيام المقبلة، قرار جيد و لمصلحة الصحافة الورقية.

وأضاف غالى محمد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال،لـ"اليوم السابع"، أن تلك المبادرة ستمد من عمر الصحافة الورقية، وستساعد على عودة القارئ مرة أخرى للصحافة الورقية.

- جريدة "اليوم السابع" مجانية فى أيدى ركاب مترو الأنفاق بدءا من الغد.. 500 ألف نسخة وجوائز 10 جنيهات ذهب لـ10 فائزين.. ووجبة صحفية متكاملة