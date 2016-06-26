كوبا أمريكا بالفيديو – كولومبيا تحتل الولايات المتحدة وتظفر بالمركز الثالث

حقق منتخب كولومبيا المركز الثالث لكوبا أمريكا المئوية بعد فوزه على الولايات المتحدة بهدف دون مقابل فجر الأحد.

وانتصرت كولومبيا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخ كوبا أمريكا التي بدأت قبل مائة عام.

وواصل المنتخب الكولومبي بذلك تفوقه على نظيره الأمريكي في هذه النسخة بعدما تغلب عليه في مباراة الافتتاح بهدفين نظيفين.

وجاء الهدف عن طريق كارلوس باكا في الدقيقة 31 بعد جملة ثلاثية بدأها جيمس رودريجيز إلى سانتياجو أرياس مهدها بالرأس إلى هداف إشبيلية ليسجل هدف البرونزية. شاهد الهدف

واشتعلت المباراة بعد الهدف وسط سيطرة من كولومبيا على مجريات الأمور في وسط الملعب.

ففي الدقيقة 52 كاد كلينت ديمبسي أن يسجل التعادل من ركلة حرة لولا براعة ديفيد أوسبينا. شاهد التصدي الرائع

وكاد خوان كوادرادو أن يسجل الثاني من "لوب" رائع في الدقيقة 60 لكنه ارتطم في العارضة.

وبعد دقيقتين ارتدت كرة من قائم كولومبيا عن طريق بوبي وود بتصويبة من داخل منطقة الجزاء. شاهد الفرصتين في فيديو واحد

وكاد منتخب كولومبيا أن يزيد النتيجة مع اندفاع أمريكا في نهاية المباراة التي توترت في الوقت بدل الضائع.

وأشهر حكم المباراة بطاقتين حمراوتين ضد الثنائي مايكل أوروزكو مدافع أمريكا وأرياس صانع الهدف بعد تعديهما على بعضهما البعض.

وجاءت هذه الهزيمة لتحرم المنتخب الأمريكي من اقتناص المركز الثالث للمرة الأولى له في هذه البطولة وكأفضل إنجاز له، ليكرر بذلك ما حدث في نسخة 1995 في الأوروجواي عندما خسر هذا المركز وبالتخصص أمام كولومبيا أيضا بنتيجة (1-4).

كما لم ينجح منتخب أمريكا في الفوز على كولومبيا في البطولات الكبرى منذ عام 1994.

وتقام المباراة النهائية بين الأرجنتين وتشيلي فجر الأثنين بتوقيت القاهرة.