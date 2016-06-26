وزارة الرى: الانتهاء من دراسة حماية مدينة الغردقة من السيول

أكد الدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم الانتهاء من دراسة حماية مدينة الغردقة من السيول، مشيراً إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذ أعمال الحماية خلال العام المالى الجديد.

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>وأضاف "صقر" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الوزارة نفذت العديد من الأعمال لحماية بعض الأودية من السيول التى تؤثر على المنشئات الحيوية لمدينتى " نويبع وطابا "، بالإضافة إلى أنها تنفذ بعض مشروعات حصاد الأمطار والسيول بمدينة أبو زنيمة وحمايتها من المخاطر.

وأشار رئيس قطاع المياه الجوفية، إلى أنه تم إقامة سدود حماية وبحيرات تخزين للمياه بمنطقة الشيخ الشاذلى بمدينة مرسى علم .

الجدير بالذكر أن مشروعات الحماية من أخطار السيول بمحافظات (بنى سويف – أسيوط – إسنا) بلغت تكلفته الإجمالية حوالى 40 مليون جنيه، حيث تم إنشاء مخر سيل وادى متين البحرى والقبلى بـ 3 مليون جنيه ببنى سويف، إلى جانب أعمال حماية منطقة وادى الشيح من أخطار السيول بتكلفة 21 مليون جنيه بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى أعمال حماية وتعديل مسار مجرى سيل وادى "حسحاس" مركز أبوقرقاص بتكلفة 3 ملايين جنيه.

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