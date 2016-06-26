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طلاب الثانوية العامة يمتحنون اليوم الديناميكا والكيمياء والتربية الوطنية

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طلاب الثانوية العامة يمتحنون اليوم الديناميكا والكيمياء والتربية الوطنية طلاب الثانوية العامة يمتحنون اليوم الديناميكا والكيمياء والتربية الوطنية
يمتحن، اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة نظام حديث شعبة العلمى فى مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، كما يختبر طلاب النظام القديم فى الكيمياء والتربية الوطنية.

وكان محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة قد أكد فى تصريحات سابقة، أن ورقة الديناميكا لطلاب الثانوية نظام حديث والمتداولة على صفحات تسريب الامتحانات، مزيفة ولا تمت للورقة الصحيحة بصلة.

وأضاف سعد أنه تم فحص الورقة المتداولة، وتم التأكد من عدم صحتها بالرجوع إلى مستشار المادة والمختصين فى هذا الشأن.

وزارة التعليم: امتحان الديناميكا المتداول عبر صفحات الغش لطلاب الثانوية مزيف
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مصر 365

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