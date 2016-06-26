ميدو: التصنيف الأول كان من الممكن أن يضعنا في مجموعة الجزائر

وصف أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية السابق مجموعة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بالمناسبة جدا.

وأوقعت القرعة منتخب مصر ضمن المجموعة الخامسة مع غانا وأوغندا والكونجو.

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أرى أننا وقعنا في مجموعه مناسبة جدا، ويمكننا الصعود من خلالها إذا توقف الجميع عن ندب حظنا وماذا إذا كنّا في التصنيف الأول".

وأوضح "كان من الممكن أن نكون في التصنيف الأول ونكون بدلا من الجزائر في مجموعة الموت، يحب التوقف عن التفكير في أن الوصول لكأس العالم أصبح عقده لنا".

وأتم "يجب مساندة هيكتور كوبر وجهازه وتوفير كل شيء لهم وأن نثق بهم بأنهم قادرين على تحقيق حلمنا بالوصول بإذن الله للمونديال.. يا رب".