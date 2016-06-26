مجموعة الزمالك - صن داونز يدرس مخاطبة الكاف بعد قرار استبعاد سطيف ' المصروف '

يدرس نادي صن داونز الجنوب إفريقي مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) للمطالبة بتكاليف رحلة بعثة الفريق إلى الجزائر وذلك بعد قرار استبعاد وفاق سطيف الجزائري.

شغب جماهيري كبير شهدته الدقائق الأخيرة من لقاء وفاق سطيف وصن داونز في الجولة الأولى من المجموعة الثانية وقتما كانت النتيجة تشير لتقدم الضيوف 2-0 في مجموعة تضمم الزمالك وإنيمبا النيجيري. (طالع التفاصيل)

قبل أن يخرج الاتحاد الإفريقي ويؤكد رسميا استبعاد وفاق سطيف الجزائري من البطولة وفقا للائحة وإلغاء نتيجة المباراة. (طالع التفاصيل)

وأكدت صحيفة timeslive الجنوب إفريقية الشهيرة أن نادي صن داونز يدرس مخاطبة الاتحاد الإفريقي للمطالبة بتكاليف الرحلة.

تكاليف رحلة السفر من جنوب إفريقيا إلى الجزائر والتي شهدت تواجد بعثة الفريق لمدة ليلة في اسطنبول وبعدها أكثر من يوم في الجزائر.

إلى جانب المطالبة بمصروف اليد الذي تم منحه للاعبين والذي يبلغ قيمته 100 دولار لكل لاعب. وذلك في حالة الاستقرار على مخاطبة الكاف

كما يريد النادي الجنوب إفريقي الاستفسار وحسبما أكدت الصحيفة على مصير من تحصل على بطاقة صفراء في المباراة.

ويستعد نادي صن داونز لمواجهة إنيمبا النيجيري في جنوب إفريقيا يوم الأربعاء المقبل.

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