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محكمة "القضاء الإدارى" تنظر اليوم استشكال نادى الشمس على حكم حل مجلس إدارته

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محكمة "القضاء الإدارى" تنظر اليوم استشكال نادى الشمس على حكم حل مجلس إدارته محكمة "القضاء الإدارى" تنظر اليوم استشكال نادى الشمس على حكم حل مجلس إدارته
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، الاستشكال المقام من الممثل القانونى لنادى الشمس الرياضى، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ببطلان انتخابات نادى الشمس الرياضى.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، قد قضت بقبول دعوى الدكتور عمرو عبد الفتاح التى يطالب فيها ببطلان انتخابات نادى الشمس.

وكان الدكتور عمرو عبد الفتاح وهانى القلعى، عضوا النادى، أقاما دعوى قضائية لبطلان انتخابات النادى لمخالفتها القانون والدستور.

يذكر أن الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، قضىت عام 2012 ببطلان الانتخابات، وعيَّن مجلس إدارة مؤقتًا، وأجريت انتخابات جديدة تم الطعن عليها، وصدر بها القرار.

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